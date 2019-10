Alle Informationen zur OB-Wahl 2019: Wahllokale sind geöffnet

Kiel

Amtsinhaber Ulf Kämpfer geht als Favorit in die Kieler Oberbürgermeisterwahl. Der SPD-Politiker wird auch von Grünen, FDP und SSW unterstützt. Die Union schickt den Gymnasiallehrer Andreas Ellendt (55) als Herausforderer ins Rennen. Außerdem treten der Linken-Politiker Björn Thoroe und Florian Wrobel (Die Partei) in Kiel an.

Um im ersten Wahlgang wiedergewählt zu werden, benötigt der Wahlgewinner die Mehrheit der gültigen Stimmen. Wenn keiner so viele Stimmen erhält, kommt es zur Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang. Die Amtszeit des Kieler Oberbürgermeisters beträgt sechs Jahre. Ulf Kämpfer ist seit 2014 Oberbürgermeister.

Liveblog : Oberbürgermeisterwahl 2019 in Kiel

+++ Die Wahllokale öffnen +++



In Kiel öffnen nun alle 133 Wahllokale. 96 davon sind barrierefrei. Wähler sollten die Wahlbenachrichtigung mitbringen. Wer sie verloren hat, kann mit Ausweis oder Pass wählen.



Wer kurzfristig erkrankt, kann eine Person des Vertrauens schriftlich bevollmächtigen, Wahlschein und Briefwahlunterlagen bis 15 Uhr im Rathaus, Fleethörn 9, abzuholen. Um 18 Uhr beginnt die Auszählung aller Stimmen.





+++ Guten Morgen +++



Der Tag der Entscheidung ist gekommen: Kiel wählt heute einen Oberbürgermeister. Rund 197 000 Bürger können zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme an den Wahlurnen abgeben.



Folgende Kandidaten stehen zur Wahl:



Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD)Andreas Ellendt (CDU)Björn Thoroe (Linke) und Florian Wrobel (Die Partei).

Wir berichten im Laufe des Tages über die Wahlbeteiligung und informieren Sie über Wissenswertes. Sobald die Wahllokale geschlossen haben, sind unsere Reporter im Rathaus und intensivieren die Berichterstattung.

