Tag der Deutschen Einheit 2019: So feiert Kiel

Kiel

Am Mittwoch wird der gastgebende Regierungschef und scheidende Bundesratspräsident Günther nicht nur das Bürgerfest zur Einheit eröffnen, sondern mit Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) auch die Ländermeile, auf der sich alle 16 Bundesländer präsentieren. Anschließend treten beide Politiker mit ihren Crews in einem Drachenboot-Rennen an.

Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Einheit finden traditionell im Land des Bundesratspräsidenten statt. Vor dem Festakt werden sich Merkel und Günther wie auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, in das Goldene Buch der Stadt Kiel eintragen. Anschließend geht es zum Ökumenischen Gottesdienst in die Nikolaikirche am Alten Markt. Die zweitägigen Feiern stehen unter dem Motto "Mut verbindet".

Liveblog zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel