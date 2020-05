Es ist die zweite Bombenentschärfung in einer Woche in Kiel: Am Freitag müssen rund 6500 Anwohner ihre Häuser in Elmschenhagen und Schwentinental verlassen. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der in der Straße Gerstenkamp liegt, soll ab 13 Uhr unschädlich gemacht werden. Wie die Arbeiten vorangehen, erfahren Sie im Liveblog.