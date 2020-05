Es war die zweite Bombenentschärfung in einer Woche in Kiel: Am Freitag mussten rund 6500 Anwohner ihre Häuser in Elmschenhagen und Schwentinental verlassen. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg lag in der Straße Gerstenkamp. Mittlerweile wurde er unschädlich gemacht, die Bewohner können zurückkehren. Wir haben hier im Live-Blog berichtet.