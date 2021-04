Weil ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wird, müssen am Sonntag rund 1000 Haushalte rund um die Haßstraße in Kiel geräumt werden. KN-online berichtet im Liveblog, wie die Arbeiten vom Kampfmittelräumdienst voranschreiten und wann die Kielerinnen und Kieler wieder in ihre Wohnungen dürfen.