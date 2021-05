+++ Diese Demonstrationen sind angemeldet +++



Kritik an den Leugnern der Pandemie



Den sogenannten "Querdenkern" etwas entgegensetzen will der Runde Tisch gegen Rassismus und Faschismus Kiel. Am Sonnabend um 10 Uhr beginnt der Umzug „Für eine solidarische Stadt“ auf dem Platz der Kieler Matrosen am Hauptbahnhof. Die Veranstalter rechnen mit 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern daher ist der Platz der Kieler Matrosen ab 8 Uhr ebenso gesperrt wie die bahnhofsnahe Spur der Raiffeisenstraße. Die Veranstaltung soll eine Gegenmaßnahme zum bundesweiten Aktionstag der sogenannten "Querdenker"-Bewegung sein, die für diesen Tag ebenfalls zu Veranstaltungen in Kiel aufgerufen haben.

Kleinere Kundgebungen mit demselben Hintergrund soll es am Bootshafen um 12 Uhr und auf dem Vinetaplatz ab 11 Uhr geben.





Demonstrationen der "Querdenker"



Die Gruppierung „Kiel steht auf“ hat für 14 Uhr eine Demonstration angemeldet, bei der rund 2000 Teilnehmern erwartet werden. Es soll von der Reventlouwiese zur Moorteichwiese gehen, wo es um 17 Uhr eine Kundgebung geben soll.



Umzüge ähnlichen Charakters sollen unter anderem um 10 Uhr vom Kieler Rathausplatz starten sowie jeweils um 14 und um 16 Uhr zwischen dem Parkplatz Bernhard-Harms-Weg zwischen Düsternbrooker Weg und Kiellinie stattfinden. Ein Teil des Parkplatzes ist deshalb ab 12.30 Uhr gesperrt. Bereits ab 12 Uhr gesperrt ist der Straßenzug Düsternbrooker Weg/Kiellinie zwischen Landeshaus und Kiellinie 79.



Weitere Demonstrationen in Kiel



Neben Kundgebungen und Umzügen rund um die Corona-Pandemie wird am Sonnabend in Kiel noch zu weiteren Themen protestiert.



Drag Queens für Vielfalt



Außerdem beginnt gegen 12.30 Uhr der „Kieler Drag Walk“ auf dem Blücherplatz und führt zum Landtag. „Kiel bleibt bunt“ ist das Motto ab 11 Uhr auf dem Asmus-Bremer-Platz.



Kritik am Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch



Gegen §218 und §219a StGB wird ab 12 Uhr an der Schevenbrücke (Holstenstraße) demonstriert.



Demo gegen Rechts



Auf dem Rathausplatz ist für 12 Uhr die Demonstration „Das ist unsere Stadt – Hier ist kein Platz für Nazis“ angekündigt.