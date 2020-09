Kiel

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im ÖPNV durchzusetzen. Dort werden einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste gefordert.

In Schleswig-Holstein werden Fahrgäste in Kiel, Lübeck und Flensburg von den Streiks betroffen sein. Über die Auswirkungen des Warnstreiks berichten wir in einem Liveblog.

Info für Fahrgäste: Während des Warnstreiks der KVG-Busfahrer in Kiel stehen den Fahrgästen die Angebote der Verkehrsunternehmen AK, VKP, DB und SFK für Kiel und Umland zur Verfügung. Durch die Autokraft bedient werden unter anderem die 500er und 900er Linien.

