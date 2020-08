Was erwartet die Besucher bei der Kieler Woche 2020? Das werden die Veranstalter am Mittwoch, 26. August 2020, um 12.30 Uhr in einer Pressekonferenz verraten. Unter anderem wird bekannt gegeben, welche Top-Acts zum Musikprogramm gehören. Die Pressekonferenz sehen Sie bei uns im Livestream.