Livestream: So schön ist das Feuerwerk zur Kieler Woche 2021

Kiel

Nach neun Tagen Kieler Woche steigt am Sonntagabend das Finale: Mit einem Feuerwerk geht das Segelfest zu Ende. In diesem Jahr wird das pyrotechnische Feuerwerk um einige Minuten verkürzt. Auf besonders laute Knaller soll verzichtet werden. Die Stadt Kiel will damit nach eigenen Angaben einen Beitrag zum Umwelt- und Tierschutz leisten.

Dafür wird die Show erstmals durch Lichtinszenierungen in Form einer Drohnenshow sowie einer begleitenden Licht- und Lasershow ergänzt. Insgesamt 200 Drohnen steigen dafür in den Kieler-Woche-Himmel.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Einleitung der großen Abschlussinszenierung gehen ab 20.30 Uhr traditionell die Fackelschwimmerinnen und Fackelschwimmer an der Reventloubrücke ins Wasser. Die Licht- und Feuerwerkshow startet dann um 21.21 Uhr und geht bis circa 21.45 Uhr. Von der Kiellinie haben Besucherinnen und Besucher den besten Blick auf das Spektakel.

Das Abschlussfeuerwerk der Kieler Woche 2021 am Sonntag ab 21.21 Uhr im Livestream

An dieser Stelle sehen Sie den Livestream, sobald das Feuerwerk startet.