Der Corona-Ausbruch in einem Grill-Imbiss im Hauptbahnhof Kiel zieht weite Kreise: Nachdem am Dienstag sechs Mitarbeiter positiv auf Corona getestet wurden, sind nun neun weitere in Quarantäne. Die Stadt Kiel informierte am Mittag über die aktuelle Lage. Wir zeigen das Pressegespräch im Livestream.