Livestream: So läuft der KN-Talk der OB-Kandidaten

Wie kann die Innenstadt belebt werden? Benötigt Kiel eine Verkehrswende? Wo fängt der Klimaschutz an – und wo hört er auf? Und wie kann die Situation auf dem Kieler Wohnungsmarkt verbessert werden? Das sind nur einige von vielen Fragen, denen sich am Montag, 21. Oktober, ab 19 Uhr die vier Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl beim KN-Talk zur OB-Wahl 2019 stellen werden. Mit dabei sind:

Ulf Kämpfer ( SPD )

( ) Andreas Ellendt ( CDU )

) Björn Thoroe ( Die Linke )

( ) Florian Wrobel (Die Partei)

Unter der Moderation von KN-Reporterin Heike Stüben und Lokalchef Kristian Blasel geht es 90 Minuten lang darum, die Programmatik der Bewerber zur Kieler Oberbürgermeisterwahl kennenzulernen. So können Sie als Wähler sicher sein, am 27. Oktober 2019 Ihr Kreuz an der für Sie richtigen Stelle zu setzen.

Einlass zum KN-Talk am 21. Oktober 2019 im Audimax, Christian-Albrechts-Platz 2 in Kiel, ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. KN-online überträgt die Veranstaltung an dieser Stelle ab 19 Uhr auch im Livestream.

Livestream : KN-Talk zur OB-Wahl Kiel 2019

