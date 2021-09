Im Kampf gegen die Schließung der Caterpillar-Standorte in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehen Beschäftigte und Bürger am Freitag, 17. September, in Kiel auf die Straße. Die Großdemo beginnt auf dem Exer und verläuft über Bootshafen und Dreiecksplatz. Wir berichten im Liveticker.