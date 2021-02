Ab Montag dürfen Friseure in Schleswig-Holstein wieder öffnen. Die Kieler Friseurmeisterin Midia Aslan, Inhaberin des Salons "Hairzstück" in der Innenstadt, freut sich, wieder die Schere in der Hand zu halten. Kunden dürften die Corona-Maßnahmen aus der Zeit vor dem Lockdown noch bekannt vorkommen.