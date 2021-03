In Kiel dürfen Geschäfte geöffnet bleiben, in Neumünster und Segeberg ab Montag dagegen nicht mehr. Wächst die Angst vor Einkaufstourismus in die Landeshauptstadt? Zunächst überwiegt Freude, dass es weitergeht. Händler in Kiel sind dankbar für die Perspektive, auch wenn es ein Fahren auf Sicht ist.