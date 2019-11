Kiel

Mit der Aktion wollen drei Kieler Edeka-Geschäfte in Zusammenarbeit mit den KN die Weihnachtszeit beleben, die Weihnachtsmärkte verknüpfen und zudem noch etwas Gutes tun. Die Hälfte des Erlöses aus dem zugehörigen Losverkauf fließt in die diesjährige Spendenaktion „ Gutes tun im Advent“ des Vereins KN hilft.

Die Fassade des traditionsreichen KN-Gebäudes ist wie geschaffen für den Edeka-Weihnachtskalender im XXL-Format. Über vier Etagen wird sich die Projektion erstrecken. Es gibt Zuckerstangen, Pfefferkuchen, Glitzerschmuck – und hinter jedem Fenster verbirgt sich ein Gewinn. Vom Gratis-Wagen für ein Jahr über eine Ballonfahrt bis hin zu einer Namibia-Reise.

Adventskalender : Jedes der 24 Fenster hat einen Sponsor

„Jedes der 24 ausgewählten KN-Bürofenster hat einen Sponsor“, erzählt Frank Bremer. Der Unternehmer, der eine Agentur (Partus Communication GmbH) für Vermarktung im Coworking-Space Fleet 7 betreibt, kam zusammen mit Sven Fiedler vom gleichnamigen Edeka-Markt auf die Idee zu dieser Aktion. „So verknüpfen wir lokale Unternehmen, tun etwas für die Kieler und sammeln zudem noch Geld für den guten Zweck“, so Sven Fiedler. „Das ist perfekt.“

Zu den Klängen von „It’s the Most Wonderful Time of the Year“ wird der Weihnachtsmann pünktlich ab dem 1. Dezember täglich als Projektion an der Fassade der Kieler Nachrichten herumturnen und weihnachtliche Stimmung verbreiten. Nach und nach verwandelt sich dann das Fleethörn-Gebäude in ein Pfefferkuchenhaus, ein Ziffernrad dreht sich, und der Mann mit dem Rauschebart verkündet die Gewinnnummer des Tages. „20 Minuten vorher startet der Countdown mit Musik, und der Weihnachtsmann stellt den Kalender vor“, erklärt Frank Bremer.

Knaller-Gewinne hinter den Kalendertürchen

Doch was so lustig und leicht klingt, bedeutete ziemliche Hektik hinter den Kulissen. „Wir mussten uns mit dem Lotteriegesetz beschäftigen, beim Ordnungsamt Genehmigungen einholen, uns um die Visualisierung und die Finanzierung kümmern“, so Frank Bremer. Aber alles habe prima geklappt. Auch weil alle Ämter so „toll mitzogen“. Die beteiligten Unternehmen waren zudem begeistert von der Idee.

So verbergen sich ziemliche Knaller-Gewinne hinter den Kalendertürchen. Beispielsweise ein Segeltörn für zehn Personen inklusive Catering (OTWO), vier VIP-Tickets für Holstein Kiel ( MLP), ein Handy und ein iPad ( Edeka Fiedler), ein E-Bike ( Edeka Christensen), 1500-Euro-Gutschein von Bo Design, ein Samsung Flatscreen und eine Reise nach Namibia (Viz a con), ein 1500-Euro-Sparbuch (Bordesholmer Sparkasse), ein wertvoller Ring (Juwelier Mahlberg) und ein Laptop (Vater-Gruppe).

Hier gibt es die Lose

Die Lose für den Edeka-Weihnachtskalender gibt es ab sofort in der KN-Kundenhalle, bei Edeka Fiedler in Suchsdorf, im Edeka-Markt im Sophienhof. Der dritte beteiligte Edeka-Markt, Edeka Christensen, eröffnet erst am 5. Dezember direkt in der Holstenstraße am Asmus-Bremer-Platz. Sollte es dann noch Lose geben, können sie auch hier erworben werden. Ein Los kostet zehn Euro und nimmt jeden Abend an der Verlosung teil. Es sei denn, es hat bereits gewonnen. So besteht also 24-mal die Chance, einen der Preise zu gewinnen. Gewinner-Nummern werden jeden Tag auf KN-online und in der Zeitung veröffentlichen. Der Preis selbst kann dann in der KN-Kundenhalle abgeholt werden. Beim Loskauf sollte man besser schnell sein: Es gibt nur 4000 Stück.

