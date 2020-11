Ungewöhnlicher Anblick in der Schwentine. Zwei Lotsenboote steuerten am Donnerstag den Sporthafen Dietrichsdorf an. Die Boote "Faxe" und Wickie" wurden auf dem Weg nach Finnland von den Sturmböen im Ostuferhafen überrascht. Die schweren Sturmböen sorgten in Kiel für einige Schäden.