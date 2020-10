Sie ist 47 Jahre lang voll berufstätig gewesen, und das mit vier Kindern. „Die letzten neun Jahre waren die schönsten in meinem Arbeitsleben“, sagt Karola Vester. Seit 2011 führt sie den Lotto-Laden in Wellsee. Am Sonnabend, 24. Oktober, schließt sie ihn. Ein Nachfolger startet im Dezember.