Kiel

800 Gäste feierten am 25. Dezember im Kieler Nachttheater Max, nach einem Corona-Ausbruch mit mittlerweile mindestens 34 Infektionen suchen die Gesundheitsämter nach Kontaktpersonen und rufen die Besucher dazu auf, sich zu melden und in Quarantäne zu begeben. Da die Gäste keine Kontaktdaten angeben mussten, gestaltet sich die Suche als schwierig. Warum mussten die Besucher keine Namen und Telefonnummern angeben?

Verpflichtendes Angebot zur Angabe von Kontaktdaten

Das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium verweist auf die aktuelle Landesverordnung. Darin heißt es, dass in Diskotheken, Restaurants, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie bei der Durchführung von Veranstaltungen und Versammlungen ein QR-Code für die Registrierung bereitzustellen ist. „Eine Pflicht der Nutzung des QR-Codes durch die Kundinnen und Kunden oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist mit der Bereitstellung des QR-Codes nicht verbunden.“ Nur in Einrichtungen und bei Gruppenangeboten der Pflege sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen ist die Kontaktdatenerhebung verpflichtend.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein begründet die ausgesetzte Kontaktdatenerfassung, die bis September zwingend war, damit, dass die Gesundheitsämter ohnehin nicht mehr alle Kontaktpersonen kontaktieren. „Es gilt die Fokussierung der vorhandenen Ressourcen auf vulnerable Gruppen“, so eine Ministeriumssprecherin. „Um dies gewährleisten zu können, ist die Mitarbeit und verantwortliches Handeln der Betroffenen erforderlich.“ Das Ministerium weist darauf hin, dass enge Kontaktpersonen von Infizierten dazu verpflichtet sind, sich ohne Aufforderung zu isolieren.

Kontaktdaten: Bedenken mit dem Datenschutz

Außerdem argumentiert das Gesundheitsministerium mit datenschutzrechtlichen Bedenken: So sehe die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vor, dass die Erhebung und Verarbeitung von Daten auf ein Minimum beschränkt sein muss. Da im letzten Herbst zunehmend rückgemeldet wurde, dass die Menge der erhobenen Kontaktdaten nicht genutzt wurde, sondern „Datenhalden“ geschaffen wurden, die keine Funktion in der Pandemiebekämpfung erfüllt haben, ist die Kontaktdatenerhebung weitestgehend aufgehoben worden, so das Ministerium.

Gleichzeitig wirbt das Ministerium dafür, dass Besucher von Restaurants, Clubs oder Kulturveranstaltungen sind freiwillig über die bereitgestellten QR-Codes registrieren. „Die Nutzung wird dringend empfohlen.“ Im Restaurant Cotidiano an der Kiellinie weist ein großes Schild am Eingang auf das freiwillige Angebot hin. Der QR-Code an der Tür ist kaum zu übersehen. „Und er wird häufig genutzt“, sagt Restaurant-Leiter Safa Esfandiar. Da die Gäste im Cotidiano ohnehin im Eingangsbereich warten müssen, bis die 2G-Kontrolle abgeschlossen ist, nutzen viele die Zeit, sich online einzuchecken.

Dehoga gegen Rückkehr zur Pflicht von Kontaktdatenerhebung

Eine möglichen Rückkehr zu einer verpflichtenden Kontaktdatenerhebung steht Stefan Scholtis skeptisch gegenüber. „Wir werden das nicht einfordern“, sagt der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Schleswig-Holstein (Dehoga). „Es hat sich gezeigt, dass Restaurants keine Pandemie-Treiber sind, die Hygienekonzepte funktionieren“, so Scholtis. Die Gastronomen hätten andere Sorgen und genug zu tun mit den derzeitigen Auflagen. Beschwerden von Restaurantbetreibern über die verpflichtende Bereitstellung von QR-Codes oder von Gästen über fehlende Registrierungsmöglichkeiten sind bei Scholtis bislang nicht aufgeschlagen.