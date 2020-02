Ausschreibung in Kiel - Luftfilter: So will eine Kieler Firma überzeugen

Die Stadt Kiel will die Ausschreibung für die Luftfilter-Anlagen jetzt veröffentlichen, um Fahrverbote auf dem Theodor-Heuss-Ring zu vermeiden. Bereits im Vorwege jedoch gibt es Diskussionen um die Kriterien. Hoffnung auf den Zuschlag macht sich derweil auch ein Hersteller aus Kiel.