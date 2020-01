Absauganlagen: Kann die zweite Firma überzeugen?

Kiel

Auch die Mitbewerber von Purevento hatten im März 2019 die Gelegenheit, im Gremium ihre Entwicklung vorzustellen.

Das Ministerium hält sich zum Thema Absauganlagen weiterhin bedeckt. Sprecher Patrick Tiede vermochte am Dienstag nicht zu sagen, ob Luftfilter als wirksame Maßnahmen in den Luftreinhalteplan des Landes für Kiel überhaupt aufgenommen werden. Gleichwohl kündigte Tiede an, der komplette Luftreinhalteplan werde nunmehr „zeitnah“ fertig und veröffentlicht werden. Das war seit mehr als einem Jahr immer wieder verschoben worden. Die Umsetzung muss verkehrsrechtlich von der Stadt Kiel bestätigt werden.

Wie können Diesel-Fahrverbote auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel verhindert werden?

Nach Auskunft des Leiters im städtischen Umweltschutzamt, Andreas von der Heydt, wird das Land im Luftreinhalteplan die Wirksamkeit sowohl von Absauganlagen als auch der Langzeitbaustelle auf dem Theodor-Heuss-Ring anerkennen. Von April bis Oktober 2020 wird die rechte Fahrspur der Stadtautobahn in Fahrtrichtung Eckernförde zwischen Barkauer Kreuz und Waldwiesenkreisel gesperrt, weil beide Brückenbauwerke saniert werden. Demnach müsste eine Ausschreibung für die Anbieter jener Absauganlagen folgen.

Darauf bezieht sich auch Christoph Kronhagel von der Bonner Firma Air2public vor seinem Auftritt im Bauausschuss: „Ich bin sehr glücklich, weil ich den politischen Apparat fragen kann: Was wollt Ihr denn überhaupt?“ Kronhagel gibt sich zunehmend irritiert, dass es ein so zähes Ringen um das Verfahren gibt. „In Kiel ist das ein unheimlich komplexer Sachverhalt“, sagt Kronhagel. „Ich habe aber nur ein Interesse – nämlich, dass überhaupt etwas gemacht wird.“ Er sei mit mehreren Varianten in den Startlöchern und stellt eine schnelle Umsetzung in Aussicht. Sollten die behördlichen Grundlagen jetzt geschaffen werden, sei der Betrieb der Absauganlagen noch im Sommer möglich.

Air2public plant LED-Leinwände auf den Absauganlagen in Kiel

Kronhagel leuchtet zwar weiter nicht ein, warum die Absauger und Filter offenbar auf dem Radweg am Theodor-Heuss-Ring stehen sollen; er hat sein Produkt „Smartair“ aber inzwischen auch als Variante „Smartair2“ entwickelt, die ähnlich wie die Absaugcontainer von Purevento in Abständen auf dem Radweg stehen könnten. Eine Visualisierung zeigt Litfaßsäulen-Gebilde, auf denen LED-Leinwände prangen: „Mit der Möglichkeit digitaler Werbung haben wir auch ein Geschäftsmodell“, betont Kronhagel. Die generelle Wirksamkeit von Absauganlagen habe er sich gutachterlich vom Ingenieurbüro Lohmeyer aus Karlsruhe bestätigen lassen. Im Bauausschuss werde Kronhagel zwar alleine auftreten, aber auf Fragen zum Gutachten auch eingehen können.

Die Ausschussvorsitzende Sigrid Schröter ( CDU) betont, dass im Bauausschuss trotz der Präsentation „noch nichts entschieden“ werde. Dass Christoph Kronhagel sein Produkt nach dem Auftritt von Purevento im März auch vorstellen darf, sei im Sinne der Gleichberechtigung selbstverständlich. Ein weiterer Wettbewerber habe sich bisher weder bei Schröter noch der Verwaltung gemeldet. Bekannt in der Sparte ist noch die Firma Mann-Hummel aus Ludwigsburg. Schröter geht aber ebenso selbstverständlich davon aus, dass das Gremium von der Verwaltung in die nächsten Schritte eingebunden wird.

Von Niklas Wieczorek und Michael Kluth

