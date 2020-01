Die letzte Hürde für die Fortschreibung des Luftreinhalteplans ist genommen: Die Stadt Kiel will am Montag ihr Einvernehmen mit dem finalen Entwurf des Umweltministeriums erklären, für das sie eine Frist bis zum 13. Januar 2020 Tag erhalten hatte. Damit kann der Plan ab Dienstag in Kraft treten.