Die Stadt Kiel hatte bereits im Juli angekündigt, gegen das Urteil Revision einlegen zu wollen. Die Richter in Schleswig hielten in ihrem Urteil im Juni ein Fahrverbot für wirksamer als den vorgelegten Luftreinhalteplan und gaben der Klage der Deutschen Umwelthilfe statt. Laut OVG darf das Umweltministerium nicht davon ausgehen, dass der im Plan vorgesehene Einsatz von Luftfiltern zur Einhaltung der für Stickstoffdioxide geltenden Grenzwerte führt.

Stadt Kiel und Land Schleswig-Holstein hätten sich nun am Donnerstag darauf verständigt, jeweils Revision gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Schleswig einzulegen, wie das Umweltministerium am Freitag mitteilte. Beide Seiten hielten demnach eine Klärung in letzter Instanz durch das Bundesverwaltungsgericht für sinnvoll.

"Die Revision wird uns aber nicht davon abhalten, weiter an einer Verbesserung der Luftqualität am Theodor-Heuss-Ring zu arbeiten und die Maßnahmen aus dem gültigen Luftreinhalteplan auch umzusetzen", so Kämpfer. Die Stadt Kiel werde nun die Zulässigkeit und die Wirksamkeit entsprechend den Anforderungen des Oberverwaltungsgerichts noch detaillierter darlegen.

Luftreinhalteplan : Wie können die Grenzwerte eingehalten werden?

"Angesichts der Messwerte der ersten Monate dieses Jahres, der anhaltenden Baustellensituation und der Zusage der Stadt Kiel, die Luftfilteranlagen im Herbst zu errichten und in Betrieb zu nehmen, halte ich es für möglich, dass die Grenzwerte auch ohne weitere Maßnahmen eingehalten werden können", sagte Energiewendestaatssekretär Tobias Goldschmidt.

In einigen Wochen werde das Ministerium eine Prognoseschätzung zum Jahresmittelwert 2020 abgeben. Der Luftreinhalteplan werde entsprechend den Anforderungen des Oberverwaltungsgerichtes fortgeschrieben. "Dabei sollen sowohl erste Erfahrungen mit den Luftfilteranlagen als auch die Schadstoffbelastung im Jahr 2020 berücksichtigt werden", so Goldschmidt.

Stadt Kiel und das Ministerium planen nach eigenen Angaben, zum zweiten Quartal 2021 einen fortgeschriebenen Luftreinhalteplan in Kraft zu setzen.

