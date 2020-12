Am Freitag öffnet das Geschäft "Lykkelig Liv" erstmals in der Holstenstraße. Nachhaltige und fair gehandelte Produkte werden künftig auf der 134 Quadratmeter großen Fläche angeboten. Ein Großteil des Sortiments machen Kleidungsstücke der Marke Elkline aus.

Neueröffnung in der Kieler Holstenstraße

"Lykkelig Liv" - Neueröffnung in der Kieler Holstenstraße

"Lykkelig Liv" - Neueröffnung in der Kieler Holstenstraße

Von Clemens Behr