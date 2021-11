Kiel

Lob und Kritik: Die Bebauungspläne für das MFG-5-Gelände haben ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Während die Vorsitzende des Ortsbeirats Holtenau, Heidi Toscan, sehr zufrieden mit dem Konzept des Berliner Architektenverbunds Yellow Z ist („Uns ist wichtig, dass der Wald erhalten bleibt und man direkt ans Wasser kommt. All das lässt sich in dem Entwurf wiederfinden“), bemängelt die IHK, dass die Wirtschaft bei den Planungen für den neuen Stadtteil vernachlässigt werde.

Konstruktive Diskussion ohne Gemecker

Und was sagen Kielerinnen und Kieler zu dem Siegerentwurf für die Bebauung der 70 Hektar großen Fläche, den eine Fachjury Ende Oktober prämiert hat? Um das herauszufinden, und um das Stadtentwicklungsprojekt der Bevölkerung näherzubringen, werden der Siegerentwurf und alle übrigen Entwürfe ab sofort an vier aufeinanderfolgen Wochenenden auf dem MFG-5-Gelände gezeigt.

Zum Auftakt lud die Stadt für Dienstagabend zu einer Informationsveranstaltung in die Halle 51 auf dem früheren Marinestützpunkt. Dort stellten Stadträtin Doris Grondke sowie Fachjuror und Landschaftsarchitekt AW Faust gemeinsam mit Bernd Drost vom Verfahrensmanagement Drost Consult die Aufgabe und das Verfahren des Planungswettbewerbs sowie vier prämierte Arbeiten vor. Das Fazit von Doris Grondke nach der rund 90-minütigen Info-Veranstaltung: „Es war eine konstruktive Diskussion und es wurde nicht viel gemeckert.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

200 Kielerinnen und Kieler sind am Dienstagabend der Einladung gefolgt. Das Informationsbedürfnis der Bevölkerung ist so hoch, dass aufgrund der vielen Anmeldungen am Mittwoch um 17.30 Uhr eine weitere Veranstaltung angesetzt wurde. Ähnlich positiv wie die Resonanz auf die Einladung ist auch die Rückmeldungen der Bürger zu den Plänen für das MFG-5-Gelände. „Es ist eine großartige Chance für die Stadtentwicklung“, sagt Monika Dietrich, der der Entwurf der Yellow-Z-Architekten gefällt. „Es ist eine gute Mischung aus Wohnraum und Gewerbe.“ Die von der IHK entfachte Diskussion, dass in Holtenau-Ost mehr Gewerbeflächen als die vorgesehenen 17 Hektar benötigt werden, kann Monika Dietrich nicht nachvollziehen. „Was wir in Kiel dringend brauchen, ist neuer Wohnraum. Das ist das wichtigste, was auf dem MFG-5-Gelände entstehen muss.“

Grondke widerspricht IHK und Haus & Grund

Baudezernentin Doris Grondke nutzte die Info-Veranstaltung, um die Aufteilung der Fläche mit Platz für rund 2000 Wohneinheiten, in denen perspektivisch bis zu 5000 Menschen leben können, zu verteidigen. „In erster Linie sollen hier Menschen wohnen und sich wohlfühlen.“ Gleichzeitig stellte die Baudezernentin klar, dass es nicht – wie vom Wohnungseigentümerverband Haus & Grund befürchtet – die Kieler Wohnungsgesellschaft Kiwog alleine sein wird, die für den Bau von sozial geförderten Wohnungen verantwortlich zeichnet. „Wir wollen eine breite Mischung unterschiedlicher Investoren.“

Wie die vorläufigen Pläne aussehen werden, erklärte die Architekten des Siegerentwurfs, das Ensemble Yellow Z. „Wir wollen einen Ort nicht nur für die Bewohner entwickeln, sondern für alle Holtenauer und Kieler, die hier herkommen und die Freizeitmöglichkeiten nutzen“, sagte der Landschaftsarchitekt Dirk Christiansen und spielt dabei auf die mehrere Kilometer lange geplante Promenade an. „Dieser offene Blickbezug zum Wasser hat bei der Entscheidung der Jury eine wichtige Rolle gespielt“, ergänzte Bernd Drost vom Verfahrensmanagement Drost Consult, der durch die Veranstaltung führte.

Flughafenbetrieb ist sichergestellt

Dabei gab es auch einige kritische Fragen, die die Verantwortlichen zu beantworten hatten – etwa ob die Bebauung des MFG-5-Geländes das Aus für den Flughafen Holtenau bedeuten würde. Diese Angst konnte die städtische Projektleiterin Konstanze Meißner nehmen. „Es ist sichergestellt, dass der Flugbetrieb eingehalten wird.“ Auch wurde erklärt, dass es nicht möglich sei, die auf dem Gelände liegenden Bahngleise an das öffentliche Netz anzuschließen Es werde aber ein nachhaltiges Mobilitätskonzept mit öffentlichen Verkehrsmitteln geben, versprach Meißner.

Sorgen zum ausreichenden Hochwasserschutz konnte Architekt Mario Abel von Yellow Z nehmen. Die Promenade ist treppenförmig geplant und wird in Richtung der Häuser immer höher, sodass dort keine Gefahr bestehe. „Die Küstenlinie ist der Hingucker und die Besucher sollen nahe ans Wasser kommen.“ Daher werde es nicht wie an der Kiellinie eine hohe Spundwand geben. „Bei der unbebauten Fläche muss man somit im Notfall in Kauf nehmen, dass sie überspült wird.“

Hochwasserschutz nur für bebaute Fläche

Ob der Hochwasserschutz tatsächlich so umgesetzt wird, werden die nächsten Monate zeigen. Denn bei der Infoveranstaltung wurde mehrfach betont, dass es sich bei den aktuellen Plänen erst um eine Grundlage handelt. „Es ist der erste Aufschlag, es wird bestimmt noch einen zweiten und dritten geben, bis das endgültige Konzept steht“, sagte Bernd Drost. In etwa anderthalb Jahren soll das Planungsverfahren abgeschlossen sein.

Mit den bisherigen Plänen ist Katrin Steen sehr zufrieden. „Es ist ein guter Entwurf“, sagt die Schilkseerin. „Es gibt keine starren Achsen bei den Straßenverläufen. Das verleiht der Fläche eine gewisse Leichtigkeit.“

Die Ausstellung in der Halle 51, Schusterkrug 25, ist an den Wochenenden 13./14. November, 20./21. November, 27./28. November und 4./5. Dezember jeweils 11 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Es gelten die 3G-Regeln.