Massive Kritik an Marine-Entscheidung

Der Bau des Mehrzweckkampfschiffs „MKS 180“ war europaweit ausgeschrieben worden. Beworben hatte sich auch German Naval Yards in Kiel mit Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) als Subunternehmer.

Eine der ersten Reaktionen kam von der FDP. Die Entscheidung der schwarz-roten Bundesregierung sei sowohl für die Werften im Norden als auch den Industriestandort Deutschland ein schwerer Schlag, sagte Landtagsfraktionschef Christopher Vogt und sprach von einem Bärendienst.

„Unsere schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Ich frage mich, was die Bundesregierung geritten hat, in diesem strategisch bedeutenden Bereich einseitig auf eine europäische Ausschreibung zu setzen.“ Vergleichbare Nationen würden ausdrücklich anders verfahren. Wer hochspezialisiertes Know-how und hochqualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland halten wolle, dürfe hiesige Werften nicht „am langen Arm verhungern lassen“.

Daniel Günther zeigt sich enttäuscht

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich enttäuscht über die Entscheidung geäußert. Aus sicherheits- und industriepolitischer Sicht sei es nur schwer nachvollziehbar, wie diese Entscheidung zu Beschlüssen der Bundesregierung und der Verabredung im Koalitionsvertrag von CDU/ CSU und SPD passen solle, den Überwasserschiffbau als Schlüsseltechnologie einzustufen.

Lesen Sie auch: Auftrag für "MKS180" geht an Niederländer

„Für das bisher größte Rüstungsprojekt in der Geschichte der deutschen Marine wäre es wichtig gewesen, dass die Bundesregierung auf das vorhandene Know-how in Deutschland setzt“, sagte Günther. Nur so ließen sich auf Dauer Expertenwissen im eigenen Land und eine größere Unabhängigkeit von Exporten sichern.

Wadephul : "Es geht um mehr, als Stahl zu biegen"

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungspolitiker Johann Wadephul sprach von einer „bitteren Nachricht für den Industriestandort Schleswig-Holstein“ und einer herben Enttäuschung. Mit dem Auftrag sei allerdings mehr verbunden. Längst gehe es nicht mehr darum, Stahl zu biegen und Schiffswände zu schweißen.

„Es geht darum, aus einem Schiff ein Hightech-Waffensystem zu machen. Dafür müssen Hunderte Rechner, Sensoren und Systeme eingebaut und optimal aufeinander abgestimmt werden.“ Das sei die eigentliche Ingenieursleistung. „Hier liegen die Entwicklungspotenziale und letztendlich auch die lukrativen Teile eines solchen Auftrags.“ Man werde sehen müssen, ob das niederländische Unternehmen Damen auch primär deutsche maritime Spezialindustrie einbeziehen werde.

Kieler CDU-Chef Stritzl fordert Korrektur der "falsche Entscheidung"

Der Kieler CDU-Chef Thomas Stritzl wies darauf hin, dass die endgültige Entscheidung beim Parlament liege. Noch gebe es Hoffnung. Die Verwaltungsentscheidung sei falsch und müsse korrigiert werden. „Die norddeutschen Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern müssen auf den Bundestag jetzt entschieden einwirken.“

Der Kieler Landtagsabgeordnete (und Stritzl-Herausforderer um den Kreisvorsitz) Tobias von der Heide bezeichnete die Entscheidung zugunsten einer niederländischen Werft als nicht nachvollziehbar und enttäuschend. Gerade im industriellen Sektor habe Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern erheblichen Nachholbedarf. „Dieser Auftrag hätte helfen können – auch aus regionalpolitischer Sicht.“

IG Metall mahnt Bundesregierung

Für die Beschaffung von vier Schiffen hat die Marine 5,27 Milliarden Euro veranschlagt – es ist der größte Marineauftrag dieser Art in der Geschichte der Bundeswehr. Der Bezirksleiter der Gewerkschaft IG Metall Küste, Daniel Friedrich, mahnte die Bundesregierung, gemeinsam mit Ländern, Unternehmen und Gewerkschaften gemeinsam nach Wegen zu suchen, „wie die Standorte und Beschäftigung von Werften und Zulieferern in Norddeutschland erhalten bleiben“.

German Naval Yards: "Wichtig, Aufträge der eigenen Regierung zu erhalten"

Am Montag hatte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Peter Tauber, die Obleute im Verteidigungsausschuss des Bundestags über die Entscheidung informiert. Zwar sei der Auftrag in die Niederlande gegangen. Allerdings sei am Bau auch Blohm + Voss in Hamburg beteiligt, das zur Lürssen Werftengruppe ( Bremen) gehört.

Die Ausschreibung über Deutschland hinaus war ein Novum gewesen. Jörg Herwig, Geschäftsführer von German Naval Yards, hatte im Juli erklärt: „Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir als deutsche Werft Aufträge von der eigenen Regierung erhalten. Nur so können wir unabhängiger von Exporten ins Ausland werden.“

