Mädchen aus Kiel bangen um ihre Reise

Kiel

Sie heißen Duau, Angelina, Sara-Viktoria und Lanek und haben einen Wunsch: nach Amerika reisen. Die vier jungen Frauen zwischen 14 und 16 Jahren leben in Kiel-Mettenhof in einfachen Verhältnissen. Zusammen haben sie 300 Stunden gearbeitet, Waffeln gebacken und Flohmarktartikel verkauft, um in die USA fliegen zu können.

Flüge erst im August gebucht

Der Traum schien bereits zum Greifen nah. Dani Pendorf vom Verein Migration buchte im August die Flüge nach Miami und auch die erste Übernachtung bei Neckermann. „Das haben wir extra so gemacht, damit die Reise als Pauschalreise versichert ist.“ 1000 Euro zahlte sie an. Doch durch die Pleite des Neckermann-Mutterkonzerns Thomas Cook droht der Urlaub nun ins Wasser zu fallen. Nach jetzigem Stand sind alle Reisen der insolventen Konzerntöchter bis Jahresende gestrichen.

„Das kann ich nicht akzeptieren“, sagt Pendorf. Erwachsene hätten die Probleme verursacht, sie müssten sie nun auch lösen. Die Pädagogin will deswegen vermeiden, dass das Thema den jungen Frauen zu nahe geht.

Die jungen Frauen gestalten das Programm selbst mit

Wie viel den Mädchen die Reise bedeutet, wird deutlich, wenn sie von ihren Plänen erzählen. Denn die Schülerinnen arbeiten selbst mit an der Gestaltung des Programms aus Bildung und Freizeit. Lanek sagt: „Ich hoffe, dass wir einen Tag lang eine High School besuchen können.“ Die 14-Jährige will so einen besseren Einblick bekommen, wie die amerikanischen Schüler leben.

Als Freizeitprogramm wünscht sich Freundin Duau den Gang durch eine Mall, eines amerikanischen Einkaufszentrums, sagt die 16-Jährige. Daneben stehen der Besuch eines Delfinariums und der Everglades auf dem Programm.

Verein braucht Planungssicherheit

Los gehen soll es im März kommenden Jahres. „Um weitere Unterkünfte und einen Mietwagen buchen zu können, brauchen wir jetzt Planungssicherheit“, sagt Betreuerin Pendorf.

Doch genau daran hapert es. Denn das insolvente Unternehmen Thomas Cook versucht derzeit, den Reisebetrieb ab Januar kommenden Jahres wieder aufzunehmen. „Und solange unsere Reise nicht storniert ist, können wir das Geld nicht zurückfordern oder Ersatzflüge buchen“, sagt die Kielerin. Selbst wenn Flug und Hotel storniert werden, sei unklar, wie viel Geld die Gruppe zurückbekommt. Denn der Versicherer des Reisekonzerns haftet nur mit maximal 110 Millionen Euro. Vermutlich zu wenig, um alle Kunden des Großkonzerns in voller Höhe zu entschädigen.

Gesetzgeber soll nachbessern

Für Pendorf ist es ein Skandal, dass die Versicherung gedeckelt ist. Für sie hat Deutschland eine EU-Richtlinie falsch umgesetzt. „Darin heißt es, dass Reisende in vollem Umfang geschützt sind.“ Erst bei der Umsetzung in deutsches Recht sei die Begrenzung eingefügt worden. Ihrem Reisebüro macht Dani Pendorf hingegen keinen Vorwurf. „Die haben uns noch spät am Abend der Pleite geschrieben und wissen auch nicht mehr als wir.“

Welche Alternativen es gibt, damit die Frauen im kommenden Frühjahr doch in die USA reisen können, weiß die 58-Jährige noch nicht. Klar ist nur: Der Verein Migration, für den die pädagogische Leiterin arbeitet, darf nicht finanziell helfen. „Wir erhalten vom Bund, dem Land und der Stadt Fördergeld, das zweckgebunden ist.“ Eine Auslandsreise könne damit nicht bezuschusst werden. Darum zahlen auch Pendorf und die beiden Jugendleiterinnen Yaren Gül und Awesta Hamad ihre Reisekosten nach Amerika selbst.

Spenden und Sponsoren könnten helfen

Pendorf hat inzwischen versucht, Jugendherbergen in den USA zumindest zu reservieren. Leider ohne Erfolg. „Wir sind dazu verdammt abzuwarten“, sagt sie. Entsprechend teurer würden die Unterkünfte oder Ersatzflüge. Sollte die Reise wirklich gestrichen werden, verspricht sie, sich um eine andere Lösung zu kümmern. „Das habe ich in 20 Jahren im Job noch immer geschafft.“ Spenden und Sponsoren könnten helfen, den Traum der jungen Frauen doch noch wahr werden zu lassen.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.