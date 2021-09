Kiel

Zwei Männer sitzen seit Freitag in Untersuchungshaft, weil sie versucht haben sollen, in eine Tankstelle in der Kieler Innenstadt einzubrechen. Nach Angaben der Polizei wollten die 26 und 40 Jahre alten Männer am Freitag gegen 2.50 Uhr in eine Tankstelle in der Ringstraße einsteigen. Der Versuch sei aber gescheitert, die Täter daraufhin zu Fuß zum Hauptbahnhof geflüchtet.

Laut Polizei hatte ein Zeuge den versuchten Einbruch beobachtet und gemeldet. Die Einsatzleitstelle entsandte daraufhin mehrere Streifenwagen aller Reviere und informierte parallel die Bundespolizei.

Haftrichter in Kiel schickt Tatverdächtige in U-Haft

Beamte des Bezirksreviers und der Bundespolizei konnten die beiden Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Sie kamen ins Polizeigewahrsam und wurden am Freitagnachmittag auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ gegen die beiden wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich bekannten Männer Untersuchungshaftbefehle. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei.