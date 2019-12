In Ravensberg und Damperhof hat die Polizei Kiel am Donnerstag und Sonnabend nach zwei Einbrüchen die mutmaßlichen Täter gestellt – in beiden Fällen haben Zeugen mitgeholfen. Am Donnerstag wurde ein 48-Jähriger in der Bremerstraße gefasst, am Sonnabend zwei Jugendliche in der Wilhelminenstraße.