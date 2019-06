Kiel

Bei einem Streit in Kiel hat ein 50-Jähriger am Freitagabend einen 37-Jährigen lebensgefährlich verletzt. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Männer seien hintereinander die Esmarchstraße entlang gegangen, als der 37-Jährige eine Zigarette auf den Boden warf. Es kam zu einem Streit und einer Rangelei. Dabei habe der Tatverdächtige dem Mann mit einem Messer in die Brust gestochen.

Mann lebensgefährlich verletzt

Der Attackierte wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, ist der Deutsche mit Migrationshintergrund aber wieder außer Lebensgefahr. Der 50-jährige Tatverdächtige wurde von einem Beamten, der sich nicht im Dienst befand, bis zu seiner Wohnung verfolgt. Dort wurde er von dazugerufenen Polizisten festgenommen.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund wird geprüft. Der Angreifer soll noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von RND/cst