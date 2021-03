Nach dem Tod eines 22-Jährigen in Kiel-Dietrichsdorf erließ ein Richter Untersuchungshaftbefehl gegen einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen aus dem Kreis Plön, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Als Hintergrund wird Drogenkriminalität vermutet.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)