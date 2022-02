Kiel

Ein 35-Jähriger soll am Mittwoch eine Angestellte in einem Friseursalon in der Kieler Innenstadt angegriffen und bedroht haben. Laut Polizei sitzt er nun in Untersuchungshaft. Der 35-Jährige hatte demnach in dem Laden in der Eckernförder Straße eine 45-jährige Angestellte gewürgt und versucht, sie mit einem scharfen metallischen Gegenstand zu verletzten.

Nach Angaben der Polizei betrat der Mann kurz vor 17 Uhr den Friseursalon. Im Verlauf einer verbalen Auseinandersetzung mit der 45-Jährigen sei es zu dem Angriff gekommen. Mitarbeiterinnen hätten den Mann schließlich zum Ausgang drängen können. Beim Verlassen des Geschäfts soll der Mann die 45-Jährige noch verbal bedroht haben. Er sei in Richtung Wilhelmplatz geflüchtet. Laut Polizei nahmen Kräfte des 3. Polizeireviers den 35-Jährigen dort vorläufig fest.

Da sich der Tatverdächtige und die 45-Jährige offenbar kannten, vermutet die Polizei einen privaten Hintergrund der Tat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Kiel am Donnerstagnachmittag einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung und der gefährlichen Körperverletzung gegen den 35-Jährigen, der nun vorerst in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.