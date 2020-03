In der Marine gibt es Widerstand gegen die Pläne der Bundesregierung, Molen, Brücken und Straßen in den Stützpunkten Kiel und Wilhelmshaven umzubenennen. „Das ist längst noch nicht entschieden, wir wollen nichts überstürzen.“, sagte der Sprecher des Marinekommandos, Kapitän zur See Johannes Dumrese.