Wollte man Marek Klonowski einen Ehrentitel verleihen, dann wäre „Der gläserne Koch“ das passende Prädikat. An sechs Tagen in der Woche kann man den Chef von den Morgenstunden an in seiner Küche bei den Vorbereitungen beobachten. Die großen Fensterfronten seiner direkt am Südfriedhof gelegenen Manufactur bieten keinen Raum für Geheimnisse.

Manufactur: Der Name spiegelt den kulinarischen Ansatz

Diese Transparenz passt zu einem Koch, der sich bewusst dafür entschieden hat, seine Künste im Rahmen einer kulinarischen One-Man-Show zu präsentieren. Den Namen Manufactur hat Klonowski für dieses Projekt bewusst gewählt: Denn vom Brot bis zum Fleischspieß bereitet er alle Komponenten seiner Gerichte selber zu. Deshalb lässt er sich gerne auf die Finger schauen, wenn er an Tandoori-Ofen oder Lava-Grill steht. Deshalb führt sein Imbiss die Erläuterung „Gourmet-Grill & Fresh Food“ im Untertitel.

Moment, Imbiss? Seit Marek Klonowski seine Außenfläche in einen verglasten und mit viel Holz warm eingerichteten Gastraum verwandelt hat, kommt dem Besucher dieser Begriff irgendwie unpassend vor. Andererseits wird der kleine Pavillon weiterhin durch viele entsprechende Charakteristika geprägt – von der SB-Theke bis hin zum To-go-Geschäft. Und womöglich liegt sogar ein Hauptreiz der Manfactur darin, dass ihr Wesen nicht so leicht zu fassen ist.

In seiner Manfactur schlägt Marek Klonowski eine Brücke vom Fast Food zum Slow Food

Der Blick auf die Karte, die durch ein wöchentlich wechselndes Angebot erweitert wird, verstärkt diesen Eindruck: Indem der aus dem polnischen Sopot stammende Chef hier den Bogen von der Currywurst bis zu ausgewachsenen Hauptgerichten spannt, schlägt er gleichzeitig eine Brücke vom Fast Food zum Slow Food. Dabei bleibt es dem Gast überlassen, welchen Schwerpunkt er bei seiner Einkehr setzen möchte.

Die Möhren-Avocado-Suppe (5,90 Euro), die ich bei meinem ersten Besuch zum Auftakt bestelle, könnte in jedem gehobenen Restaurant serviert werden und zeigt die beiden Gemüse in einer schönen Liaison: Der dominierende Wurzelgeschmack bekommt durch die Avocado eine grüne Beinote und wird durch ihren Fettgehalt überdies in die Breite gezogen. Ein paar Frühlingszwiebeln und Pesto-Tupfer sorgen für zusätzliche Akzente. Auch das leicht süßliche Baguette wird durch eingebackene Petersilie geschmacklich stimmig erweitert.

Auch das Brot entsteht in der Manufactur in Handarbeit. Quelle: Uwe Paesler

Dafür, dass einem beim Warten auf den Hauptgang nicht zu kühl wird, sorgen neben einem kleinen Gasofen in der Mitte des Gastraums zusätzlich zwei Wärmeplatten an der Decke sowie Lammfelle auf den Stühlen. So herrscht in der Manufactur trotz der winterlichen Jahreszeit reger Betrieb, und auch das Abholgeschäft läuft sichtlich gut.

Beim Hähnchenbrustfilet mit Kürbis-Avocado-Sauce, Kartoffel-Löwenzahn-Stampf und Salat (16,90 Euro) zeigt Marek Klonowski dann die für ihn typische Experimentierlust, die die Suppe nur erahnen ließ. Gute Köche haben die Fähigkeit, mit ihren Gerichten kleine Geschichten zu erzählen. Bei dem früheren Küchenchef des Frizz sind es meist mehrere auf einmal. Da ist beispielsweise das auf dem Lava-Grill perfekt gegarte Hähnchen, dessen Knoblauchnote einen harmonischen Geschmacksakkord mit dem mediterran anmutenden Essig-Öl-Dressing des Salats bildet. In diesem finden sich jedoch zusätzlich eingelegte Gemüse, eine dicke Scheibe Rote Bete sowie Sprossen. Auch das angenehm stückige Kartoffelpüree wartet durch den Löwenzahn mit viel Eigencharakter auf, während die Sauce sanft an das Suppenaroma anknüpft. Ist all das zusammen too much? Erstaunlicherweise nicht. Denn trotz dieser Vielfalt wirkt das Gericht homogen – wenn man einen Sinn für wechselnde Aromenspiele und dynamische Geschmackskurven hat.

Marek Klonowskis Burger zeigt sich als freie Interpretation des Themas. Quelle: Uwe Paesler

Der Manu-Spezial-Burger (12,90 Euro), den ich bei meinem zweiten Besuch bestelle, gehört zum Standardangebot des Hauses und zeigt sich als sehr freie Version des Burger-Themas. Das aus geschmackvollem Ursprung-Rinderhackfleisch zubereitete Patty ruht zwischen zwei dünnen Kräuter-Fladenbrot-Scheiben. Wieder ist ein aromatisch intensiver Salat im Spiel, und wieder finden die unterschiedlichen Komponenten zu höherer Harmonie. Abgerundet wird diese durch eine kleine Portion knusprige Röstkartoffeln sowie eine Aioli-Creme, die auf dem Teller erneut den Mittelmeerraum näherrücken lässt.

Ein Tiramisu (4,90 Euro) bietet dazu den idealen Abschluss – und abgesehen von ein bisschen Pflaumensauce am Rande verlässt sich Marek Klonowski hier ganz auf die klassische Zubereitung der Nachspeise.

Beim Tiramisu vertraut der Koch auf die Kraft der Klassik. Quelle: Uwe Paesler

So schneidet die Manufactur im KN-Restauranttest ab

Fazit: In Marek Klonowskis Kochstil mischt sich Entdeckerfreude auf reizvolle Weise mit hohem handwerklichen Ethos. Im kleinen Rahmen seiner Manufactur bietet er so einen großen kulinarischen Erlebniswert.

Manufactur, Saarbrückenstraße 3, 24114 Kiel, Tel. 0175/9700323, Internet: www.manufactur-kiel.de

Öffnungszeiten: sonntags bis freitags 11 bis 20 Uhr. Sonnabend Ruhetag.