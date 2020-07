Die Baumaschinen sind auf dem Waldhof in Kiel-Kroog angerollt: Das alte „Haus am Rosengarten“ ist abgerissen worden, um Platz für ein neues Mehrfamilienhaus mit Sozialwohnungen zu machen. Auch am Auguste-Peters-Haus wird gearbeitet: Das Gebäude wird saniert und erweitert für eine neue Krippengruppe.