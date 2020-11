Die Marie-Christian-Heime sind wieder hart getroffen. Nachdem sich im März 27 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert hatten und drei gestorben waren, gibt es dort erneut einen größeren Corona-Ausbruch. Zwölf Bewohner und sieben Mitarbeiter sind positiv getestet und teils auch an Covid erkrankt.

Von Karen Schwenke