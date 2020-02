Die Ermittler aus dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein machen weiter: Einen Monat nachdem Unbekannte einen Geldautomaten in der Commerzbank am Arndtplatz in Kiel gesprengt hatten, waren am Mittwoch erneut Experten mit einem Spürhund vor Ort. Sie wollen den Fluchtweg nachvollziehen.