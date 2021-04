Kiel

Die Tirpitzmole soll danach den Namen Gorch-Fock-Mole bekommen. "Um auf den langjährigen angestammten Liegeplatz unseres Segelschulschiffes, welches gleichermaßen Symbol für die Marine und ein Wahrzeichen der Stadt Kiel ist, zu verweisen", teilt das Marinekommando mit.

Die Scheermole werde laut Marine zukünftig nach Oberleutnant zur See Oskar Kusch benannt werden, der als U-Boot-Kommandant der Kriegsmarine wegen regimekritischer Äußerungen im Mai 1944 auf

dem Schießplatz in Kiel-Holtenau hingerichtet wurde. Dort ist bereits eine Straße nach dem Marineoffizier benannt.

Wie das Marinekommando mitteilte, seien die Soldatinnen und Soldaten der Marine in Übereinstimmung mit dem neuen Erlass in einem Arbeitskreis zu der Überzeugung gelangt, dass insbesondere die Namen Tirpitz und Scheer nicht mehr zeitgemäß seien.

Lesen Sie auch:Tirpitzhafen heißt künftig Marinestützpunkt Kiel-Wik

Kämpfer freut sich über neue Namen

"Damit haben sich die Kameradinnen und Kameraden sehr pragmatisch für einen neuen Namen entschieden. Das passt gut zur Marine", sagt Fregattenkapitän Marco Thiele vom Bundeswehrverband.

"Es hat mich sehr gefreut, als ich die Namen erfuhr. Besonders die Tatsache, dass die Vorschläge von der Marine selbst erarbeitet wurden", sagt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). "Was mich besonders freut, ist Einbindung der Gorch Fock und von Oskar Kusch. Diese Namen passen sehr gut zu Kiel", so Kämpfer. Bei der Namensgebung Kiel-Wik sieht er auch eine geschichtliche Bedeutung. "Von dort aus sind die Matrosen 1918 losgezogen und haben den ersten Arbeiterrat gebildet", so Kämpfer.

Geteilter Meinung ist der Marinebund. "Ich bedauere die Entscheidung. Geschichte verdrängt man nicht, wenn man neue Namen auswählt. Es ist besser, wenn man sich aktiv mit der Geschichte auseinandersetzt als sie zu verdrängen", so Heinz Maurus, Vorsitzender des Deutschen Marinebundes.

Zustimmung kommt vom Kieler Historiker und Fregattenkapitän a.D. Dieter Hartwig. "Die Wahl dieser Namen freut mich wirklich. Sie passen besser in die Zeit", so Hartwig. Er selbst hatte in einem Brief im vergangenen Jahr selbst Vorschläge ans Marinekommando geschickt. "Ich hatte dabei auch die Gorch-Fock-Mole vorgeschlagen", so Hartwig.

Lesen Sie auch:Tirpitzhafen und Scheermole – Marine will Namen ändern

Würdigung für drei U-Bootkommandanten

Die Wahl von Oskar Kusch passe laut Hartwig gut in die heutige Zeit. Der U-Bootkommandant hatte im Krieg offen seine Meinung zur Lage 1944 gesagt und war deshalb hingerichtet worden. Oskar Kusch ist der dritte U-Boot-Kommandant, nach dem dann Bauwerke im Stützpunkt benannt werden.

Nach den U-Boot-Kommandanten Otto von Weddigen und Reinhold Saltzwedelaus aus dem Ersten Weltkrieg sind Schwimmbrücken im Marinehafen benannt.

Mit der zukünftigen Benennung des Stützpunktes nach dem Kieler Stadtteil, in dem die Marine seit ihrer Gründung präsent und ein integraler Bestandteil ist, wird auch die enge Verbindung zwischen der Stadt Kiel und der Marine zum Ausdruck gebracht.

Aber auch die über 150-jährige Geschichte des Stützpunktes selbst und die daraus erwachsene gegenseitige Bedeutung für die Entwicklung der Stadt Kiel und der Marine klinge in diesem Namen an, so das Marinekommando.