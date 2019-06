Kiel

Eigentlich gleiten Segelschulschiffe nahezu lautlos über die Ozeane, nur vom Wind getrieben. Ganz anders beim Einlaufen in den Hafen. Da Segelschulschiffe wie die „ Gorch Fock“ auch gleichzeitig ehrwürdige Repräsentanten ihres jeweiligen Flaggenstaates sind, haben sie auch Anspruch auf besondere militärische Ehren.

Beim letzten Salut riefen Anwohner die Polizei

Zuletzt bekam ein japanisches Schulgeschwader im August 2013 in Kiel Salut. Damals führten die weit über die Förde zu hörenden Salutschüsse sogar dazu, dass Anwohner verschreckt den Polizeinotruf wählten. „Deshalb kündigen wir den Salut diesmal an“, so ein Sprecher der Marine. Bis 1992 war es üblich, dass zu jeder Kieler Woche traditionell die Schiffe der Royal Navy mit Salut begrüßt wurden.

Damals hatte die Marine dafür extra eine Batterie. Diese Geschütze sind inzwischen dem Rotstift zum Opfer gefallen. „Deshalb wird für das spanische Segelschulschiff eine Einheit des Wachbataillons mit drei Haubitzen nach Kiel fahren“, so der Marinesprecher. Dabei geriet die Marine jetzt in die Zwickmühle. Am kommenden Freitag wird Flottillenadmiral Andrew Burns mit dem Flottenflaggschiff „Albion“ der Royal Navy vom Manöver Baltops in Kiel einlaufen. „Ich war 1989 mit der ,Bristol’ hier. Kiel ist eine wunderschöne Stadt, ich freue mich auf ein Wiedersehen“, so Burns beim Auftakt des Manövers Baltops am vorigen Wochenende.

Wachbataillon kann nicht auf die Briten warten

Für das Einlaufen der „Albion“ als Flottenflaggschiff am Freitag um 10 Uhr hatten die Briten auch angefragt, zur Begrüßung Salut zu schießen. Sie bekamen aber einen Korb. Der Grund ist einfach: „Das Wachbataillon und die Geschütze rücken am Donnerstag wieder ab, sie haben andere Aufgaben in der Bundeshauptstadt“, heißt es.

Da es nicht so einfach Ersatz bei der Bundeswehr gibt, muss das britische Flottenflaggschiff jetzt ohne Salut in Kiel einlaufen. Angesichts des durch Gibraltar problematischen Verhältnisses zwischen Spanien und Großbritannien ist das keine einfache Entscheidung. „Das kann schon heikel werden, da die Briten sehr traditionsbewusst sind“, ist aus Bundeswehrkreisen zu hören.

Salutschießen: Eine alte militärische Tradition Das Schießen von Salut beruht auf einer alten militärischen Tradition. Überlieferungen zufolge war es das Ritual bei einem Seegefecht, dass der unterlegene Gegner seine Munition verbrauchte und die Geschützrohre „freischoss“. Da es damals meist nur Vorderladergeschütze auf Schiffen gab, war der Salut ab dem 17. Jahrhundert auch als Begrüßung bei Freundschaftsbesuchen gebräuchlich. Durch das Freischießen der Kanonen wurden die Rohre entleert, und die Besatzung signalisierte vor dem Einlaufen die friedliche Absicht des Besuchs. Dabei hat sich aus Zeiten des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs die Zahl von 21 Salutschüssen für den Gruß etabliert.

Katalanen kritisieren Fahnenschwur an Bord

Bei der Marine verweist man auch auf die besondere Rolle des Segelschulschiffes. Die 1927 in Cadiz gebaute „ Juan Sebastian Elcano“ hat bislang 90 Ausbildungsreisen absolviert. Die aktuelle Reise startete im Januar in Cadiz und führte in die Karibik nach Kolumbien, Kuba, Mexiko und in die USA. Von Kiel aus geht’s am 24. Juni zurück nach Spanien.

Neben dem Open Ship an Bord am Wochenende sorgt ein anderer Programmpunkt auch bei der deutschen Vertretung der Regionalregierung von Katalonien für Verstimmung. Die durch Unabhängigkeitsbestrebungen mit der Zentralregierung in Madrid im Streit liegenden Katalanen kritisieren die katholische Messe am Sonntag mit einem „Schwur auf die spanische Flagge“. „Man stelle sich mal einen Fahnenschwur auf der , Gorch Fock’ in einem spanischen Hafen vor“, so ein Sprecher der katalanischen Regierung.

