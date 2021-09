Kiel

Der Marinestützpunkt Kiel gehört zu den Objekten mit einem hohen Schutzbedürfnis. Das große Areal in der Wik ist Lagerstätte für Wehrgerät, Liegeplatz für Kampfschiffe und Unterkunft für Tausende Soldaten.

Bei der Übung „Resolute Guard“ wurde jetzt erstmals der Schutz der Anlage im Verbund mit Reservisten und Polizeieinheiten geprobt. “Wir üben hier eine Fähigkeit, die wir so noch nicht hatten. Es geht darum hier kurzfristig 80 Reservisten einzubinden“, sagt Korvettenkapitän Patrick Voss, der Leiter der Übung.

Polizei aus NRW spielte den Bösewicht

Es sind aber auch Soldaten des Seebataillons der Marine, der Sanitätseinheiten und der Polizei Nordrhein-Westfalen in Kiel. „Die Polizei aus NRW gilt auf dem Gebiet der Drohnen bei den Länderpolizeien in Deutschland als führend“, so Voss.

Neben der Turnhalle in einem schwer einsehbaren Areal haben die Polizisten mit ihren Wohnmobilen und Drohnen Stellung bezogen. Dabei spielen die Polizisten die Rolle der Bösewichte. Sie starten mit ihren Drohnen Flüge durch den Hafen.

„Die Gefahr durch Drohnen ist inzwischen überall anzutreffen“, so der Leiter der Übung. Gerade die Vielzahl der Drohnen und die einfache Beschaffung machen Drohnen auch für terroristische Angriffe attraktiv.

Ein Drohne musste von Tauchern geborgen werden

Die Reservisten haben sich auf der Nordmole mit dem als Bermudadreieck benannten Parkplatz verschanzt. Ihr Auftrag lautet Schutz gegen alle Formen der Bedrohung. Egal, ob als Demonstranten auf dem Wasser oder mit Drohnen aus der Luft.

„Wir machen das hier auch, um zu lernen, was man alles besser machen kann“, sagt Voss. Mit ihren Abwehrsystemen sollen sie die Drohnen auf Abstand halten. „Wir können das Signal zwischen der Drohne und dem Bediener stören“, so Voss.

Dabei bekam am Mittwoch eine der Polizeidrohnen auch etwas viel von dem Störsender ab. Sie fiel vom Himmel und plumpste in den Hafen. „Taucher haben sie aber inzwischen geborgen“, bestätigt Marinesprecher Tim Gabrys am Donnerstag.

Mehrere Bombenanschläge als Übungsszenario

Ein Höhepunkt war die Aktion „Schneller Delphin“. „Dabei geht es um eine dynamische Lage, bei der es eine Vielzahl an Explosionen und Verletzten gab“, so Admiralarzt Stephan Apel. Im Fokus ist der Tender „Rhein“, der durch eine simulierte Bombenexplosion getroffen wurde. Kurz darauf explodieren an Land Bomben.

„Die Aufgabe der Einsatzkräfte ist es, die Verletzten in dieser dynamischen Lage zu finden und zu retten“, so Apel. Die Feuerwehr der Bundeswehr ist ebenfalls mit einem Löschzug dabei. Dazu vier Rettungswagen, die zum Teil sogar gepanzert sind.

„Die Übung Resolute Guard ist ein Pilotprojekt. So etwas gab es in dieser Form noch nicht“, sagt Fregattenkapitän Stephan Riewesell, von dem in Kiel ansässigen Nato-Center „COECSW“, das sich um Fragen der Hafen- und Küstensicherheit kümmert.

Die Erkenntnisse aus der Übung sowie der Aktivierung der Reservisten sollen in weitere Übungen einfließen. „Der Bereich des Hafenschutzes ist von großer Bedeutung für die Marine“, so Riewesell.