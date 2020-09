Kiel

„Wir sind wieder da“, sagte der Leiter des Kieler Arsenal-Betriebs, Rainer Sacher. Die beiden ersten Jahrgänge für die Ausbildung zum Elektroniker und zum Industriemechaniker starteten in den renovierten und modern ausgestatteten Räumen des Arsenals.

Marinearsenal Kiel: Gute Perspektiven für sichere Jobs

„Die Perspektiven für einen sicheren Job bis zur Rente sind extrem gut“, so Sacher. Der Arsenal-Leiter verwies auf die neuen Korvetten, die vom Kieler Marinearsenal aus betreut werden sollen. „Bei einer Lebensdauer von 35 Jahren haben Sie alle hier eine gute Perspektive. Und wenn wir in die Zukunft blicken und es womöglich noch ein drittes Los neuer Korvetten gibt, sind Ihre Arbeitsplätze hier für 40 Jahre sicher. Der Standort Kiel hat Zukunft“, so Sacher. In dem mit neuer Technik ausgestatteten Gebäude 94 sollen jetzt pro Jahr zunächst zwölf Frauen und Männer pro Beruf ihre Ausbildung beginnen. Die ersten beiden Klassen mit 23 Männern und einer Frau begannen gestern mit der Ausbildung.

Marine korrigiert Fehlentscheidung

Dass 2015 die alte Ausbildungswerkstatt im Marinearsenal geschlossen wurde, hatte seine Ursache in den Sparmaßnahmen und den daraus resultierenden Stationierungsentscheidungen. 2011 und 2012 hieß die Losung: Bündelung des Marinearsenals am Standort Wilhelmshaven. In Kiel wurde deshalb 2015 der Arsenalbetrieb mit Ausbildungswerkstatt geschlossen. „Diese Entscheidung war eine Fehlentscheidung. Aber es wurde aus Fehlern gelernt“, so Personalrat Holger Perplies. Am 31. August 2018 kam deshalb die „Rolle rückwärts“: Wiedereinrichtung einer Ausbildungswerkstatt in Kiel. „Die Ukraine-Krise kam für uns ein Jahr zu spät“, sagte Hans-Wilhelm Rahn, der das Marinearsenal bis zu seinem Ruhestand 2013 leitete. Die Besetzung der Krim ist aus heutiger Sicht ein Wendepunkt in der Verteidigungspolitik: Mit einem Mal steht die Ostsee wieder im Fokus. Heute sind hier wieder mehr Marineeinheiten im Einsatz als vor zehn Jahren. Neue Korvetten, Tender und Minenjagdboote sind in Planung. Und auch das neue U-Bootprojekt Klasse 212CD mit Norwegen wird im Arsenal in Kiel für Arbeitsplätze sorgen.

200 junge Menschen unbefristet eingestellt

Dabei kann sich die zum Teil alternde Belegschaft über Unterstützung durch den Nachwuchs einstellen. „Wir haben in den vergangenen Jahren 200 junge Menschen unbefristet eingestellt. Damit ist es uns gelungen, den Altersdurchschnitt in der Belegschaft auf unter 50 Jahre zu drücken“, sagt Sacher. Mit der Ausbildungsoffensive sollen jetzt neue Techniker für die Werkstätten gesucht werden. „Dieser Betrieb braucht dringend Nachwuchskräfte“, so Sacher. Unterstützung bekommt der Arsenalbetrieb auch von außen. Der Freundeskreis der Fregatte „ Schleswig-Holstein“ will die Werkstatt unterstützen. Der Vorstand mit Holger Malterer und Hans-Wilhelm Rahn sicherte beim Festakt die Übernahme einer Patenschaft für die Werkstatt zu. Die Freunde der Fregatte wollen auch bei der Werbung helfen.

Noch viel zu wenige Frauen in technischen Berufen

Ziel ist es, im kommenden Jahr mehr junge Frauen für einen technischen Beruf zu begeistern. Im ersten Jahrgang war jetzt nur eine Frau, die den Beruf des Industriemechanikers im Arsenal erlernen will. Grund: Es gab schlicht zu wenige Bewerberinnen im Auswahlverfahren.

