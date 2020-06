Nato-Verbände kommen nach Kiel

Kiel

Am Mittwoch, dem 17. Juni, wird der NATO-Verband SNMG 1 gegen 8 Uhr im Marinestützpunkt Kiel erwartet. Angeführt wird der Verband von der norwegischen Lenkwaffenfregatte " Otto Sverdrup". Zum Verband gehören der deutsche Tanker " Rhön" und die kanadische Fregatte " Fredericton". Die rund 400 Soldaten befinden sich aktuell im Marinemanöver Baltops bei Bornholm.

Admiral freut sich auf Kiel

Befehligt wird der Verband von dem norwegischen Flottillenadmiral Yngve Skoglund. "Unsere Partner sind auf den freien Zugang und sichere Seewege angewiesen. Dafür sind wir in der Ostsee präsent und besuchen Nato- und EU-Partner. Besonders freue ich mich auf den Besuch in Kiel", so Skoglund.

Aktuell üben in der Ostsee 19 Nationen unter Führung der USA vor Bornholm. Etwa 3000 Soldaten sind mit 29 Schiffen und Booten sowie einem schwedischen U-Boot an dem Großmanöver Baltops 2020 beteiligt.

Nato in Kiel : Besuch soll als Erholung der Besatzungen dienen

Der Besuch in Kiel soll in erster Linie zur Erholung der Besatzungen dienen. "Durch die Covid-19-Pandemie sind wir leider nicht in der Lage, einen regulären Hafenbesuch oder Landgang für unsere Besatzungen in Kiel durchzuführen", sagt Skoglund. Im Marinestützpunkt werden in erster Linie Proviant sowie Kraftstoff aufgefüllt. Ein "Open Ship" wird es in diesem Jahr nicht geben.

Kurz nach dem Einsatzverband 1 wird auch der Nato-Minenabwehrverband 1 der Nato in Kiel erwartet. Der ebenfalls von einem norwegischen Kommandeur geführte Verband besteht aus Minenjägern und dem deutschen Tender " Donau".

