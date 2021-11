Wik

Auf dem Kieler Marinestützpunkt wird bis 2023 umfangreich saniert, die Arbeiten sind bereits angelaufen. In diesem Rahmen soll auch die Hauptwache an der Kiellinie ein neues Gebäude und mehr Parkplätze bekommen. Um sich über den Umfang des Bauverkehrs zu informieren, hatte der Ortsbeirat Wik bereits zwei Mal Vertreter des Marinestützpunktes eingeladen. Erschienen ist trotz Zusage niemand.

Die Wiker sind empört. Die Anwohner der Warnemünder Straße möchten gerne erfahren, was an Bauverkehr auf sie zukommt. Über die Maßnahme wissen sie nur, „dass die Hauptwache während der Umbaumaßnahmen geschlossen wird und der Verkehr über die Mittelwache laufen soll“, sagt Ingrid Lietzow vom Ortsbeirat Wik. Und die Mittelwache liegt an der Warnemünder Straße, die Bundeswehreigentum ist. Waltraud und Armin Scheffler wohnen direkt nebenan im Anscharpark. „Wir können vom Schlafzimmer aus auf die Wache schauen“, sagt sie. Dass Bauverkehr Lärm mit sich bringt, ist ihr bewusst. „Wir würden gerne mehr über die Einzelheiten erfahren, wann es losgeht, wie lange es dauert und was das an Verkehr mit sich bringt“, sagt er. Beide sind sauer wegen der mangelnden Offenheit und darüber, dass man Bürger einfach so bei einer Ortsbeiratssitzung warten lässt und noch nicht einmal absagt.

Ortsbeirat fordert Bauverkehr über Nordwache zu leiten

Es gibt drei Wachen. Die Hauptwache an der Kiellinie soll während der Umbaumaßnahmen geschlossen, für den Bauverkehr die Mittelwache geöffnet werden. „Bisher wollten wir die Bundeswehr bitten, den Verkehr über die Nordwache an der Zeyestraße/Ecke Mecklenburger Straße umzuleiten“, sagt Ingrid Lietzow. Nachdem die Bürgerinnen und Bürger zwei Mal während einer Ortsbeiratssitzung versetzt wurden, „fordern wir nunmehr die Mittelwache nicht als Ersatzwache zu nutzen, sondern den gesamten Verkehr über die Nordwache in den Stützpunkt zu leiten“, sagte sie.

Die Begründung: Das sei eine gute Zufahrt und in der Nachbarschaft gebe es nur Gewerbe. „Dort gibt es keinerlei Parkchaos und kaum Belästigung der Anwohner. Alles andere würde zum Verkehrsinfarkt morgens und abends und zur unzumutbaren Belästigung im Anscharpark führen“, so Lietzow. Denn momentan wird auch am Haus 1 im Anscharpark gebaut, was auch schon zu vermehrtem Bauverkehr führe. Noch mehr würde zu einem Rückstau auf die Prinz-Heinrich-Straße und Feldstraße führen, sind sich einige der Anwohner sicher. „Das macht den Anwohnern Panik und Angst, wenn die Hauptwache dicht macht“, betonte sie.

Tiefe Schlaglöcher im Asphalt machen es Auto- und Radfahrern schwer auf der Rostocker Straße.

Jens Dähne, Leiter des Bundeswehrdienstleistungszentrums mit Sitz in der Warnemünder Straße, kam der Bitte der Anwohner nach, etwas über die Bauarbeiten zu berichten. Er bedauerte das Verhalten des Marinestützpunktes, „zumindest hätte man absagen können, aber das entzieht sich meiner Zuständigkeit“. Allerdings seien genau dort die Vertreter, die alles am besten erklären könnten.

Dähne konnte nur mitteilen, dass eine Bauzeit von eineinhalb Jahren geplant sei und in der Warnemünder Straße in dieser Zeit eine Halteverbotszone eingerichtet werde, um den Einfahrtsbereich frei zu halten. Ebenso im Eigentum der Bundeswehr ist die benachbarte Rostocker Straße, die den Anwohnern Sorge wegen tiefer Schlaglöcher bereitet. „Eigentlich sollte die Notinstandsetzung schon erfolgt sein“, sagt er. Bislang ist nichts geschehen. Für 2024 sei einer Grundsanierung der gesamten Straße geplant.