Treffen der grauen Giganten in Kiel

Kiel

Eigentlich ist das 173 Meter lange Schiff bereits randvoll beladen mit Treibstoff, Proviant und medizinischem Gerät beladen. Nach dem dem Auslaufen aus Wilhelmshaven musste Kommandant Stefan Klatt aber via Skagen Kurs auf Kiel nehmen.

Satelliten-Anlagen wird nachgerüstet

„Die ‚ Berlin‘ wird in Kiel noch eine zusätzliche Satelliten-Kommunikationsanlage übernehmen. Diese Anlage befindet sich an Bord des Schwesterschiffes ' Frankfurt am Main' und wird während der Liegezeit mit einem Kran übernommen“, so ein Sprecher des Marinekommandos in Rostock.

Die "Satcom"-Anlage soll die Ausrüstung der " Berlin" gerade mit Blick auf die Herausforderungen als zukünftiges Nato-Flaggschiff verstärken. Der Umbau der Anlage erfolgt am Sonnabendnachmittag mit Hilfe eines der größten Mobilkräne Kiels von der Firma Wille Krane.

Die „ Berlin“ wird in Mitte April die Fregatte „ Mecklenburg-Vorpommern" in der Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2) abzulösen. Diese Fregatte war Mitte Januar in Richtung Mittelmeer aufgebrochen.

Die 2001 in Dienst gestellte „ Berlin“ ist mit über 20000 Tonnen eines der größten Schiffe der Marine. An Bord ist auch das derzeit einzige Marine-Einsatz-Rettungs-Zentrum (MERZ). Damit kann der Versorger auch als Hospitalschiff eingesetzt werden.

Schwimmendes Hospital

Das MERZ bietet an Bord Platz für bis zu 43 Patienten und kann auch als Isolierstation im Schiff genutzt werden. Zur Ausstattung gehören auch Operations-Räume und Intensivbetten für die Versorgung von schwerverletzten Soldaten.

Eine Rolle, die auch im Mittelmeer gefordert sein könnte. So könnte die " Berlin" als schwimmendes Hospital für erkrankte Soldaten eingesetzt werden. Im Mittelmeer sind verschiedene Einsatzkontingente der Marine aktiv. Darunter befindet sich der Minenjäger „Fulda“ aus Kiel, die Korvette „ Ludwigshafen am Rhein“ aus Warnemünde und ein Stützpunkt für das Unifil-Kontingent in Limassol auf Zypern.

Kommandant hat Besatzung vorbereitet

„Dieser Einsatz wird angesichts der Corona-Krise eine besondere Herausforderung für die Besatzung. Gerade aber wegen dieser Besatzung gehe ich besonders zuversichtlich in den Einsatz.

Das sind ganz besonders wertvolle Menschen, die für andere da sein wollen. Wenn es eine Besatzung schafft, unter diesen besonderen Bedingungen den Einsatzauftrag zu erfüllen, dann ist es die der " Berlin", sagt Fregattenkapitän Stefan Klatt (51), Kommandant der „ Berlin“.

In der Ägäis erwartet die Besatzung eine enge Zusammenarbeit mit türkischer und griechischer Küstenwache sowie der Europäischen Agentur für Küstenwache und Grenzschutz ( Frontex). Hierbei wird die Hauptaufgabe der " Berlin" die Seeraumüberwachung sein.

Die 190 Besatzungsmitglieder erwartet bis Ende September ein besonderer Einsatz. Landgänge in den Häfen sind bislang nicht möglich. Auch Kontakte mit Angehörigen während der Hafenbesuche in den kommenden Monaten sind nur elektronisch möglich.

„Die Besatzung ist vollumfänglich für jedweden Einsatz ausgebildet. Zudem ist auch das Schiff technisch in einwandfreiem Zustand. Die Corona-Krise hat uns natürlich, wie alle anderen auch, vor zusätzliche Herausforderungen gestellt, die wir aber meistern konnten.

In diesem Zusammenhang sei gesagt, dass die Besatzung trotz Krisenzeiten willens und bereit ist, den Auftrag zu erfüllen", so Klatt.