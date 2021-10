Kiel

Aufgrund eines Feuers im dritten Obergeschoss musste das Maritim Hotel in Kiel am Donnerstagmorgen zwischenzeitlich evakuiert werden. Um 8.35 Uhr ging bei der Leitstelle die Meldung der Brandmeldeanlage des Hotels ein. Rund 40 Einsatzkräfte rückten aus. In einem Abstellraum des Hotels hatte ein Rollwagen mit Bettwäsche Feuer gefangen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, der Rauch zog hoch bis in den sechsten Stock.

Feuer im Maritim Hotel wurde schnell gelöscht

Das Hotel hatte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet, Verletzte gab es keine. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand schnell gelöscht, die anschließende Kontrolle und das Entlüften der Räumlichkeiten folgte danach.

Gegen 10 Uhr war der Einsatz beendet. Der Abstellraum im Hotel brannte komplett aus, das dritte Obergeschoss im linken Flügel kann bis auf weiteres nicht genutzt werden. Die Brandursache ist noch unklar.