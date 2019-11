Kiel

2014 begannen Yves Morel und Beate Keil mit dem maritimen Flohmarkt samt 40 Ständen in der Halle 400. „Dort wurde es aber schnell zu klein und wir konnten 2016 in diese helle Halle direkt am Wasser“, sagt Morel. Am Sonntag waren es 140 Stände von privaten Wassersportlern, Kunsthandwerkern und Firmen, „die...