Kiel

Bereits am Sonnabend wird um 16 Uhr eine Ausstellung mit Astrofotografien von Florian Pieper in der Technischen Marineschule eröffnet. Mit einem Gottesdienst in der Petruskirche zum Thema „Navigation in Raum und Zeit“ startet das Kulturmeilenfest um 10.30 Uhr. Von dort aus gibt es viel zu entdecken: Im Flander...