Neuerdings marschiert Marko Abend Richtung „Sonnenuntergang“. Der erste selbst produzierte Song des DJs, Entertainers und Erziehers ist quasi ein Nebenprodukt seiner „Balkonparty im Wohnzimmer“. Das Streaming-Angebot, das er Ende 2020 während des Lockdowns als Alternative zum gemeinsamen Singen vom Balkon imitierte, hat er in den Monaten ausgebaut. Statt dreimal die Woche kommt seine „Musikwunsch Therapiesitzung“ jetzt fünfmal die Woche – ein lockeres Programm mit Zuschauer-Musikwünschen, Chat-Gesprächen und witziger Moderation.

Balkonparty wechselt zur Streaming-Plattform Twitch

Vor einem Jahr ist er zur Streaming-Plattform Twitch TV gewechselt – „die funktioniert besser“. Die Amazon Streaming Plattform ist ein interaktiver Livestreaming-Dienst für eine große Bandbreite an Inhalten wie Games, Entertainment, Sport, Musik und mehr. Dort hat er rund 5000 Follower, die auf seine „Balkonparty im Wohnzimmer“ stehen.

Obwohl er immer noch stundenlang auf seinem Sofa in Meimersdorf sitzt, scheint er sich doch in den verschiedensten Bars auf der ganzen Welt herumzutreiben. Zum Beispiel in der Blyth & Burrows Cocktail Bar in Portland, der Grand Banks Bar auf einem Schiff in New York, der Bar des Berliner Clubs The Pearl, der Bar vom Hotel QO in Amsterdam oder der Bar Royal in Toronto. Dank der vielen Fans, die ihm immer reichlich Videos und Fotos für seinen Stream schicken, hat er genug Material, um den Anschein zu erwecken, dass sie um ihn herumtanzen. Greenscreen macht’s möglich.

Zwar sitzt Marko Abend beim Streamen seiner Balkonparty im Wohnzimmer immer noch auf der Couch in Meimersorf, doch dank Greenscreen scheint er sich in Bars auf der ganzen Welt herumzutreiben – seine Fans scheinen um ihn herumzutanzen. Quelle: Privat

Schon seit 36 Jahren verdingt sich der 51-jährige Erzieher nebenbei auch als DJ und Moderator. Hat im Joy angefangen, in Garys Tanzpalast aufgelegt und von 2000 bis 2002 sogar das „Charles Dickens“ unter dem Namen Houseboat betrieben. Seine Wirkungsstätten deuten es schon an: Er ist ein DJ der alten Schule mit Entertainer-Qualitäten, die ihm nicht nur bei seinem Streaming-Angebot zugutekommen. „Ich habe dabei auch oft mitgesungen. Das ist eben meine Art, so habe ich es bei Gary Mangels gelernt“, sagt Abend. „Mach doch mal selbst einen Song!“, forderte schließlich die stetig wachsende Community, der seine markante Stimme offenbar gefiel.

Üben für den ersten Song

„Ich hatte noch nie einen Songtext geschrieben“, so Abend, dessen erster Versuch dann auch vier Wochen brauchte. Fehlte noch eine Melodie. Über persönliche Kontakte fand er eine Produktionsfirma in Bottrop, die ihm erstmal eine Melodie schrieb und das Stück mit einem Demosänger einspielte. Mit der Aufnahme konnte Marko Abend dann üben. „Im Auto habe ich versucht, mir diesen Song reinzupauken. Ich war eine Vollkatastrophe, schließlich bin ich Streamer und kein Sänger.“

Doch Übung macht bekanntlich den Meister und „nach zwei Stunden in der Kabine konnte ich das, ohne dass viel an meiner Stimme gemacht wurde“. Seinen „Sonnenuntergang“ stellte er dann lediglich seiner Fangemeinde im Stream vor. Ein anderer DJ wurde auf ihn aufmerksam und fragte ihn: „Mir gefällt der Song so gut, ich möchte daraus einen Remix machen.“ Klar, durfte er.

Marko Abends Versuch „mal so zum Spaß“ blieb nicht ohne Erfolg. Die Debütsingle „Sonnenuntergang“ und der dazugehörige Cesareo DeeJay Mix kletterte binnen drei Wochen auf Platz 26 der DDP Hot 50 Schlager Charts und auf Platz 17 der Apresski Lounge Music-Charts. Inzwischen hat er einen Lizenzvertrag mit Fiesta Records für das Original abgeschlossen plus einer Option für drei weitere Titel. Das bringe zwar kein Geld, „aber dafür übernehmen die die Promotion“, so Abend.

Als der Remix an den Start ging, hatte er den zweiten Song „Gefunden im Nirgendwo“ schon fertig. „Den habe ich in 20 Minuten geschrieben“, hat Marko Abend sein Tempo deutlich erhöht. „Ich bin morgens um 3.30 Uhr aufgewacht und hatte die Titelzeile im Kopf.“ Seit Anfang Februar ist auch diese Single veröffentlicht, stieg auf Platz 74 in den DDP Schlager Charts ein und steht in den Ballermann-Radiocharts auf Platz 22. Auch von diesem Titel wird es dann in Kürze einen Cesareo DeeJay Mix geben. Der dritte Song „Nie mehr allein“ liegt bereits in Textform vor.

Scheint so, als ob Marko Abend sein Sofa in Meimersdorf demnächst öfter mal verlassen muss, wenn die Songs so gut ankommen. Im Mai geht es erstmal mit Schlagergrößen wie Bernhard Brink, Nino de Angelo, Münchner Freiheit, Claudia Jung, Vincent Gross und vielen anderen auf Schlagerreise nach Mallorca – bisher nur als DJ. „Aber wenn es sich ergibt, kann ich auch meine Songs präsentieren“, so Abend.

Egal, was aus seiner gesanglichen Karriere wird, die „Balkonparty im Wohnzimmer“ geht weiter. „Die Zeit nehme ich mir, auch wenn ich wieder live auflegen kann. Das ist ja schon eine Marke, und die Zuschauer haben einen ja über die fehlenden Aufträge hinweggeholfen.“ Allenfalls würde er die Streaming-Zeiten etwas reduzieren. Letztlich sollte es nur ein Spaß sein, seinen Zuschauern zuliebe. Der Erfolg hat ihn selbst sehr überrascht. „Es freut mich natürlich, aber mit mir selber macht das gar nichts. Ich bleibe ich.“