Auf dem Exerzierplatz startet am Donnerstagabend erneut eine Demonstration von Corona-Maßnahmen-Kritikern. Durch die neue Landesverordnung gilt eine Maskenpflicht – und an die sollen sich alle halten. „Wer Rechte einfordert, muss sich auch an Recht halten“, sagt Ordnungsdezernent Christian Zierau.