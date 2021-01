Kiel

Nach einem Treffen mit dem Gesundheitsamt, den Ordnungsdiensten und den Krankenhäusern am Montagmorgen ließ die Stadt verlauten, dass es noch drei bis vier Tage dauern könnte, bis eine Entscheidung über eine Maskenpflicht fallen wird.

Dabei müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden, sagte Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Die Stadt Kiel will sich informieren, wie andere Kommunen mit hohen Besucherzahlen an beliebten Orten umgehen. Gleichzeitig soll abgewartet werden, welche Beschlüsse am Dienstag bei der Runde der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel getroffen werden.

Maskenpflicht auch in Kiel-Schilksee und am Tiessenkai ?

Gleichzeitig deutete Graupner an, dass eine mögliche Maskenpflicht nicht nur an der Kiellinie gelten würde, sondern auch an anderen hochfrequentierten Besucherzielen, wie in Kiel-Schilksee oder am Tiessenkai.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach

Die Diskussion über die Maskenpflicht kam auf, da am Wochenende an der Kiellinie, im Schrevenpark und an den Stränden bei gutem Wetter viele Menschen unterwegs waren und nicht immer Abstand gehalten werden konnte. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer betont, dass eine Maskenpflicht an der Kiellinie wohlüberlegt sein muss. „Die Maskenpflicht müsste an Tagen und Orten gelten, an denen viele Menschen im Freien unterwegs sind, also bei Sonnenschein und am Wochenende. An einem beliebten Freizeitort eine solche Regelung zu treffen, muss dann gut begründet sein, um in der Bevölkerung auf Verständnis zu stoßen.“