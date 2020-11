Auf den ersten Blick war es nicht zu erkennen, dass seit Montag an fünf öffentlichen Orten in Kiel Maskenpflicht herrscht - kaum jemand trug einen Mund-Nasen-Schutz. Schuld daran war nicht nur Ignoranz und Missbilligung, sondern auch mangelhafte Kommunikation aufgrund eines fehlerhaften Drucks.

Einkaufsstraßen in Kiel

Einkaufsstraßen in Kiel - Das sagen Kieler zur Maskenpflicht

Einkaufsstraßen in Kiel - Das sagen Kieler zur Maskenpflicht

Von KN-online (Kieler Nachrichten)